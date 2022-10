Char russe

Et des centaines de milliers de foyers n'ont plus d'électricité

En ce 250e jour de l'invasion russe, 80 % des consommateurs de Kiev n'ont plus d'eau suite à des bombardements russes selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko cité par Le Monde.

« Les spécialistes de [l’entreprise] “Kyivvodokanal” travaillent pour rétablir le fonctionnement des stations d’eau dès que possible », ajoute M. Klitschko, conseillant à ses administrés affectés de s’approvisionner « auprès des pompes et des points de vente les plus proches ». L’élu avait plus tôt rapporté que 350 000 foyers de Kiev étaient privés d’électricité lundi matin.

« Plus de 50 missiles de croisière de type X-101/X-555 ont été lancés à l'aide d'avions » russes de type Tu-95 et Tu-160 depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Rostov, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram, citée par les DNA.