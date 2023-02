Bientôt plus besoin de consulter pour obtenir un certificat médical

Le ministre de la santé François Braun a annoncé mercredi que les «règles en matière de demande de certificat médical seront clarifiées avant la fin du premier trimestre 2023» afin que ce dernier devienne «une exception».

Certificats médicaux pour la crèche, pour l'école, pour le sport, sans réelle justification médicale et pourtant réclamés à tout bout de champ... Les médecins y consacrent en moyenne entre 1 heure 30 minutes et 2 heures chaque semaine. Autant de temps perdu. Le ministre de la santé François Braun a annoncé mercredi que les «règles en matière de demande de certificat médical seront clarifiées avant la fin du premier trimestre 2023» afin que ce dernier devienne «une exception».

En déplacement à Valenciennes, François Braun a dévoilé 15 mesures pour réduire les tâches administratives pesant sur les médecins libéraux et leur redonner du temps médical. Le ministre de la Santé et de la Prévention a repris les conclusions de la mission flash confiée début janvier au Docteur Jacques Franzoni et à Pierre Albertini, qui a conduit plus de 60 entretiens et analysé les contributions de plus de 900 médecins. L'Assurance-maladie a aussitôt réagi pour affirmer qu'elle mettrait tout en œuvre «pour que chacune de ces mesures se concrétise au plus vite pour faciliter l'exercice quotidien des médecins libéraux, au bénéfice du soin des Françaises et des Français».