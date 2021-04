Joe Biden s'apprête à accepter moins de réfugiés que tout autre président de l'ère moderne, Trump compris selon une organisation humanitaire

Joe Biden Donald Trump

Le Washington Post cite une association humanitaire qui dénonce le fait que Joe Biden ait annoncé des mesures en faveur des réfugiés et la remise en cause de la politique de Dinal Trump dans ce domaine, sans mettre en application ces mesures.

Biden a signé un décret pour reconstruire et améliorer les programmes fédéraux de réinstallation des réfugiés - des programmes qui, selon lui, avaient été «gravement endommagés» sous l'administration Trump. Biden a également révoqué certaines politiques d'immigration restrictives que Trump avait mises en place, y compris celles qui cherchaient à interdire les réfugiés de certains pays.

Cependant, Biden n'a pas encore fait une chose qui rendrait tous ces changements officiels: signer ce que l'on appelle une détermination présidentielle. Sans cette action, les anciennes politiques de Trump et son plafond limitant le nombre de réfugiés restent en vigueur., selon un rapport publié par l'International Rescue Committee, un groupe d'aide humanitaire à but non lucratif.