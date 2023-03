Biden promet de «soutenir les droits des femmes», sans mentionner le droit à l'avortement

«Dans de trop nombreuses parties du monde, les droits des femmes et des jeunes filles sont attaqués», déplore-t-il.

Joe Biden a promis mercredi 8 mars de «soutenir les droits des femmes et des jeunes filles dans tous les aspects de notre politique intérieure et extérieure», sans mentionner spécifiquement l'enjeu crucial du droit à l'avortement aux États-Unis.

«Dans de trop nombreuses parties du monde, les droits des femmes et des jeunes filles sont attaqués», déplore-t-il, en mentionnant l'Afghanistan, l'Iran et «l'utilisation du viol comme arme de guerre» par l'armée russe en Ukraine. Le département du Trésor a lui annoncé dans la foulée mercredi de nouvelles sanctions contre des entités et individus en Iran, notamment deux responsables du système pénitentiaire iranien, accusés de violations des droits humains envers les femmes et filles dans ce pays qui connaît un mouvement de contestation sans précédent.

Joe Biden s'engage par ailleurs à travailler «partout dans le monde» pour «défendre l'accès à la santé y compris pour ce qui concerne la reproduction» et pour «préserver la participation politique des femmes». En ce qui concerne son propre pays, le président américain ne cite pas explicitement le droit à l'avortement, menacé depuis que la Cour suprême en a sapé l'ancrage constitutionnel, ce qui a conduit de nombreux États à restreindre ou simplement supprimer l'accès à l'IVG.