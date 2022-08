Bernard-Henri Lévy souhaite que Salman Rushdie puisse obtenir le prix Nobel de Littérature

Bernard-Henri Lévy plaide pour que l’écrivain Salman Rushdie, hospitalisé après avoir été poignardé aux Etats-Unis, puisse obtenir le prix Nobel de littérature.

Dans un texte publié par le Journal du Dimanche, le philosophe français Bernard-Henri Lévy plaide pour que l’écrivain Salman Rushdie, hospitalisé après avoir été poignardé aux Etats-Unis vendredi, puisse obtenir le prix Nobel de littérature, qui sera décerné en octobre :

« Je n'imagine pas un autre écrivain avoir l'outrecuidance, aujourd'hui, de le mériter plus que lui. La campagne commence maintenant. (…) Cet écrivain puni pour avoir écrit, depuis trente ans, des textes libres et qui rendent libre mérite réparation ».

Salman Rushdie est la cible depuis 1989 d'une fatwa de l'Iran depuis la publication de son livre « Les Versets sataniques ».

Selon le règlement du prix Nobel de littérature, récompense suprême pour un écrivain, la liste des cinq finalistes est déjà arrêtée depuis mai, et le jury est actuellement en train de lire l'ensemble de leur oeuvre.

Cette liste est confidentielle et il n'est donc pas possible de savoir si Salman Rushdie, souvent pressenti pour le Nobel, y figure. L'annonce du vainqueur aura lieu début octobre à Stockholm.

Selon Bernard-Henri Lévy, « cet acte de terreur absolue qui, par-delà son corps poignardé et ses livres, est une terreur sur tous les livres et tous les mots du monde, appelle une riposte éclatante ».

L'an passé, le Nobel de littérature avait été décerné au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah.

Attaqué au couteau alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence dans l'Etat de New York, vendredi, Salman Rushdie a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Samedi, son agent a donné des nouvelles rassurantes à la presse américaine, déclarant que l'écrivain n'était plus sous respirateur artificiel et qu'il allait mieux.