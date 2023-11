Beaune admet que les Parisiens auront du mal à circuler dans la capitale pendant les Jeux olympiques

Clément Beaune, ministre délégué aux Transports

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a reconnu mardi que pendant les JO 2024, la circulation routière (véhicules, bus RATP...) serait « hardcore » à Paris les jours de compétition. Il précise que des plans de circulation dans la capitale seraient présentés au plus tard début décembre.

« Les jours de compétition, ce sera compliqué de circuler dans Paris », a-t-il admis. « Il y aura évidemment à la fois des dérogations, des règles particulières pour les professionnels », avec « une phase de consultation jusqu'au début de l'année prochaine », a-t-il ajouté. « Ensuite, il y aura une campagne d'information à la fois sur l'anticipation des jeux, comment faire en sorte qu'on ait un peu moins de déplacements (...) superflus pendant les Jeux », et « pour expliquer ce qui se passe pendant les Jeux: les plans, les dérogations, ceux qui ont le droit de circuler », a-t-il détaillé.

Le ministre a également été interpellé par les professionnels sur la hausse attendue de la taxe de séjour à Paris, pour financer les transports en Île-de-France. « Il n'y avait pas de solution parfaite », a-t-il reconnu, « il fallait que quelqu'un paie » et « je ne crois pas que c'était soutenable d'avoir un pass Navigo qui serait passé entre 120 et 130 euros dans les quatre à cinq années qui viennent ». « L'idée avec la taxe de séjour, et quand on se compare à d'autres métropoles européennes, elle n'était pas très élevée, c'est que les touristes contribuent au financement de transports publics supplémentaires », a-t-il ajouté.