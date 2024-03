© DANIEL ROLAND / AFP

Politique Monétaire

Banque Centrale Européenne : il est «très probable» que les taux baissent «au printemps», estime le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau met cependant en garde contre «la précipitation», qui serait de «baisser les taux trop tôt et risquer de manquer notre cible», et celui de «la crispation», qui consisterait à «agir trop tard et peser sur l'activité».