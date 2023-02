Ballon chinois : Pékin confirme avoir refusé un appel du Pentagone

La Chine a confirmé avoir refusé un appel téléphonique du chef du Pentagone Lloyd Austin.

Ce jeudi, la Chine a confirmé avoir refusé un appel téléphonique du chef du Pentagone Lloyd Austin après la destruction d'un ballon chinois survolant les Etats-Unis, fustigeant un acte "irresponsable". L'armée américaine a abattu samedi dernier, au large des côtes de Caroline du Sud, un ballon chinois considéré par le Pentagone comme un ballon espion, destiné à récolter des informations sensibles.

Pékin soutient de son côté qu'il s'agissait d'un aérostat civil, principalement destiné à recueillir des données météorologiques, qui a dévié de sa trajectoire. Après la destruction de l'engin, la Chine a refusé un appel téléphonique entre le chef du Pentagone Lloyd Austin et son homologue Wei Fenghe, a affirmé Washington. Pékin a confirmé jeudi cette information et de nouveau fustigé l'usage de la force contre son ballon.

«Cet acte irresponsable et gravement erroné n'a pas créé un climat propice au dialogue et aux échanges entre les deux armées», a justifié le ministère chinois de la Défense dans un communiqué. «Les États-Unis ont insisté pour utiliser la force contre un aérostat civil chinois, ce qui contrevient gravement aux pratiques internationales et crée un mauvais précédent», a estimé le ministère. «La Chine se réserve le droit d'avoir recours à tous les moyens nécessaires dans une situation similaire», ajoute le communiqué sans détailler les mesures envisagées.

