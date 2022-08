Insee

Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 5,8 % en août 2022, après +6,1 % le mois précédent indique l'Insee.

Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie. Les prix des services progresseraient sur un an au même rythme que le mois précédent. Ceux des produits manufacturés et de l'alimentation (notamment hors produits frais) accéléreraient.

Les prix des produits manufacturés rebondiraient en raison de la fin des soldes d’été et ceux de l’alimentation accéléreraient. Les prix des services ralentiraient et la baisse des prix de l’énergie serait plus marquée qu’en juillet.

Sur un an, l’indidice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 6,5 %, après +6,8 % en juillet.