Aux États-Unis, le Congrès enquête sur des accusations d'antisémitisme dans de grandes universités américaines

Le Capitole de Washington (États-Unis), où siège le Congrès américain, le 9 janvier 2023

Après une hausse des incidents antisémites dans les écoles et sur les campus universitaires américains, les présidentes de Harvard, du MIT et de l'université de Pennsylvanie ont suscité la polémique en affirmant que le fait de sanctionner l’appel au génocide des étudiants « est une décision qui dépend du contexte »

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas suscite de fortes polémiques dans plusieurs des universités les plus renommées des Etats-Unis, les présidentes de Harvard, du MIT et de l'université de Pennsylvanie ont été sommées par des donateurs de condamner clairement des manifestations d'étudiants pro-palestiniens. Lors de l’audition, qui se déroulait au Congrès, les trois présidentes ne répondent pas concrètement à la question de savoir si « appeler au génocide des juifs viole le code de conduite » de leurs universités.

Jeudi, la commission chargée des questions d'éducation à la Chambre des représentants a estimé que ces réponses étaient « inacceptables ». Une enquête a donc été ouverte pour identifier les « manquements individuels et institutionnels » des institutions concernées.