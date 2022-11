Aurélien Pradié (LR) pour l'interdiction du voile dans l'espace public

Aurélien Pradié

Sur France 2 mardi matin, comme le souligne Le Parisien, Aurélien Pradié, député du Lot et candidat à la présidence des Républicains, a défendu l’interdiction du foulard islamique « peut-être même dans l’espace public ».

Aurélien Pradié a estimé mardi matin sur France 2 que « la guerre idéologique et politique se mène y compris par le vêtement, la République ne doit plus reculer », en ajoutant que sa conviction profonde était « qu’aucune femme ne choisit délibérément et seule de porter le voile ».

Le député du Lot a aussi répété son souhait de voir tous les élèves porter un même uniforme dans les établissements scolaires.