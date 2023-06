Au tribunal, Donald Trump plaide «non coupable» pour détention de secrets d'État

Le milliardaire est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant chez lui des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires.

Donald Trump a plaidé non coupable des 37 chefs d'accusations fédérales retenus contre lui. Inculpé la semaine dernière par un grand jury pour avoir illégalement conservé des documents classifiés et comploté pour contrecarrer les efforts du gouvernement pour les récupérer, l'ancien président a comparu mardi après-midi devant un juge du tribunal fédéral de Floride à Miami. Trump, et son valet, Walt Nauta, accusé d'avoir été son complice, sont passibles de peines de prison, conformément à la loi sur l'Espionnage.

Les deux prévenus se sont vus lire l'acte d'accusation par le juge Jonathan Goodman. Mais le dossier devrait être confié au juge Aileen Cannon, nommée par Trump lui-même à son poste. L'ancien président était accompagné de ses avocats, même si deux de ses principaux responsables de sa défense avaient démissionné vendredi, obligeant Trump à rechercher un cabinet basé en Floride pour compléter son équipe juridique.

Contrairement à sa comparution à New York, l'inculpation de Trump à Miami s'est déroulée à huis clos. Trump est entré dans le tribunal par une entrée souterraine. Les caméras et appareils photos n'étant pas autorisés dans les tribunaux fédéraux, les dessins judiciaires ont été les seules images de la comparution. Trump a été libéré dans l'attente de son procès, sans caution, ni d'assignation à résidence.

À sa sortie du tribunal, Trump s'est arrêté dans un restaurant cubain pour rencontrer ses partisans, comme s'il s'agissait d'une étape dans sa campagne électorale. L'ancien président s'est envolé ensuite pour son club de golf du New Jersey, où il a prononcé un discours dans la soirée. L'ancien président américain y a notamment qualifié son inculpation «d'abus de pouvoir odieux», estimant qu'il avait «tous les droits» d'avoir ces documents en sa possesion. Il a accusé son successeur démocrate Joe Biden d'être «corrompu» et de s'en prendre à son «principal adversaire politique». «C'est de l'ingérence électorale», a-t-il lancé.