Donald Trump

Le plus révélateur des 3 livres consacrés à Trump, c'est qu'il accepté de répondre aux questions de leurs auteurs

Il y a toutes sortes de nouvelles révélations explosives dans les trois nouveaux livres détaillant les derniers mois et jours catastrophiques de la présidence de Donald Trump constate CNN.

Mais lce qui est le plus révélateur dans ces trois n'a rien à voir avec leur contenu. Le plus révélateur c'est que, pour chaque livre, l'ancien président s'est assis et a accordé des entretiens prolongés à leurs auteurs.

Il a passé entre deux et six heures avec leurs auteurs. Trump a même répondu aux questions de Michael Wolff, qu'il a menacé de poursuivre en justice pour empêcher la publication d'un précédent livre de Wolff qui détaillait le fonctionnement interne de sa Maison Blanche !

Wolff dans son nouveau livre " Landslide " à propos de la décision de Trump de lui parler : "Pour Trump, l'objectif c'est presque uniquement l'attention des médias. Bon, mauvais, indifférent, peu importe. Je ne suis pas le seul qu'il a vu, mais je suppose que je suis l'auteur le plus détesté qu'il ait vu."