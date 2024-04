Attaque de l’Iran sur Israël : Ebrahim Raïssi, le président iranien, menace l’Etat hébreu d’une réaction « plus forte »

Ebrahim Raïssi a menacé Israël après les attaques de samedi.

L’Iran a ciblé Israël dans la nuit de samedi à dimanche avec des drones et des missiles. Le dispositif de sécurité israélien du dôme de fer et l’appui aérien apporté par les Etats-Unis ou le Royaume-Uni ont permis de neutraliser les projectiles. Ce dimanche, le dirigeant iranien a tenu à alerter l’Etat hébreu. Ebrahim Raïssi a prévenu que la réaction de son pays serait « plus forte » en cas de « comportement imprudent » d'Israël, après l'attaque iranienne menée cette nuit via la salve de roquettes et de drones.

« La punition de l'agresseur s'est réalisée », s'est félicité Ebrahim Raïssi dans un communiqué.

Selon le dirigeant iranien, « si le régime sioniste ou ses partisans » faisaient « preuve d'un comportement imprudent, ils recevraient une réponse décisive et bien plus forte ».

L'OTAN a officiellement condamné l'escalade de l'Iran qui a mené une attaque sans précédent samedi contre Israël. L’organisation « appelle à la retenue », afin que « le conflit au Moyen-Orient ne devienne pas incontrôlable », selon les précisions ce dimanche d’une porte-parole de l'Alliance.

« Nous condamnons l'escalade de l'Iran au cours de la nuit, nous appelons à la retenue et suivons de près l'évolution de la situation. Il est essentiel que le conflit au Moyen-Orient ne devienne pas incontrôlable », a précisé la porte-parole, Farah Dakhlallah, dans un communiqué.