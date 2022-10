Assemblée nationale : la Nupes et le gouvernement s'affrontent sur leurs affaires

Assemblée nationale

Eric Dupond-Moretti et Alexis Kohler d’un côté ; Adrien Quatennens et Julien Bayou de l’autre

A l'Assemblée nationale, c'est affaires contre affaires. Eric Dupond-Moretti et Alexis Kohler d’un côté ; Adrien Quatennens et Julien Bayou de l’autre. Dans une ambiance à couteaux tirés, la coalition présidentielle et la Nouvelle Union populaire écologiste et sociale (Nupes) n’ont eu de cesse de se renvoyer les scandales médiatiques et judiciaires qui touchent leurs camps, lors de la première séance de questions au gouvernement de la session parlementaire, mardi 4 octobre, à l’Assemblée nationale souligne Le Monde.

La cheffe de file des députés Renaissance, Aurore Bergé, a été la première à ouvrir les hostilités. A travers sa question sur « les violences faites aux femmes », l’élue des Yvelines a dénoncé « les hommes qui frappent leurs femmes » et appelé ces dernières à « aller porter plainte » dès qu’elles reçoivent « une gifle », ciblant sans le nommer le député La France insoumise (LFI) du Nord, Adrien Quatennens, visé par une enquête pour violence conjugale contre son épouse ajoute Le Monde.