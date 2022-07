Assemblée nationale : Eric Ciotti pour le port obligatoire de la cravate pour les députés

Éric Ciotti

Dans une lettre adressée le 21 juillet à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, lEric Ciotti (LR) du Sud souhaite une modification de l'article 9 de l'Instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale lors d'une prochaine réunion pour imposer le port de la cravate dans l'hémicycle écrit Le Figaro.

Le règlement stipule que: «La tenue vestimentaire adoptée par les députés (...). doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l'expression d'une quelconque opinion. Est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique» souligne Le Figaro.

Pour Éric Ciotti, «force est de constater que celui-ci (l'article 9) est désormais insuffisant dans sa rédaction, compte tenu des dérives auxquelles nous assistons».

Ciotti dénonce «une forme de relâchement vestimentaire et comportemental d'un nombre de plus en plus important de députés, notamment de LFI». Ces derniers se permettraient de «porter des tenues (...). de plus en plus relâchées» selon l'élu des Alpes-Maritimes cité par Le Figaro