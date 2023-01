Assassinat d'un pilote de rallye en 2018 : un policier de la DGSI mis en examen

Cet officier du renseignement intérieur depuis 2011, ancien agent de la DGSE (renseignements extérieurs), a été mis en examen pour « association de malfaiteurs » délictuelle et criminelle.

Un policier de la DGSI a été mis en examen le 9 décembre à Paris, soupçonné d'avoir délivré à une officine criminelle des informations ayant permis l'assassinat fin 2018 d'un pilote de rallye, Laurent Pasquali, a appris lundi 23 janvier l'AFP de source proche du dossier, confirmant RTL.

Dans le premier cas, ce brigadier de 49 ans est suspecté d'avoir effectué des surveillances et des photographies en 2014, contre la somme de 1000 euros, du maire UMP de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Sylvain Berrios, qui a fait l'objet in fine d'un projet d'assassinat.

Dans le second, il est mis en cause, selon deux sources proches du dossier, pour avoir consulté des fichiers de police et fait quelques déplacements afin de fournir à la cellule criminelle l'adresse privée de Laurent Pasquali, sans savoir que cela déboucherait sur un assassinat.