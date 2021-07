Dans un article publié dans la revue JAMA Network Open, des chercheurs ayant étudié les données de ces montres connectées signalent que les personnes testées positives pour Covid-19 présentent des changements comportementaux et physiologiques, notamment une fréquence cardiaque élevée, qui pouvaient durer des semaines ou des mois souligne le New York Times.

Ces symptômes durent plus longtemps chez les personnes atteintes de Covid que chez celles souffrant d'autres maladies respiratoires, ont découvert les scientifiques.

Les résultats proviennent de l' essai Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment (DETECT) mené par des scientifiques du Scripps Research Translational Institute de La Jolla, en Californie. Une étude qui a duré du 25 mars 2020 au 24 janvier 2021, sur plus de 37 000 personnes inscrites.

Il a fallu 79 jours, en moyenne, pour que la fréquence cardiaque au repos de personnes touchées par le Covid-19 revienne à la normale, contre seulement quatre jours pour ceux du groupe non-Covid.