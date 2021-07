Après sa plus longue fermeture depuis la seconde guerre mondiale, la tour Eiffel rouvre ses portes

tour Eiffel

La visite sera possible à partir de 12 h 45 ce vendredi 16 juillet

La tour Eiffel est accessible à partir d'aujourd'hui sa plus longue fermeture depuis la seconde guerre mondiale et les visiteurs français et étrangers attendaient sa réouverture depuis près de neuf mois signale Le Monde.

La capacité d’accueil est réduite à 50 %, soit 13 000 visiteurs maximum par jour, en raison notamment de la jauge sanitaire imposée dans les ascenseurs face à l’épidémie de Covid-19. Le présentation du passe sanitaire sera obligatoire à partir de mecredi prochain.

Les chiffres de la billetterie, ouverte depuis le 1er juin avec 70 000 entrées vendues jusqu’à la fin du mois d’août, mais en majorité pour la seconde quinzaine de juillet, permettent d’esquisser les premières estimations concernant les visiteurs : une moitié de Français, une moitié d’étrangers.