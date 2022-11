Après la COP27, Emmanuel Macron pour un sommet d'aide en faveur des pays "les plus vulnérables"

Emmanuel Macron COP27

"À la COP27, la France et l’Europe ont réaffirmé leur engagement pour le climat. Nous avons besoin d’un nouveau pacte financier avec les pays les plus vulnérables. J’y travaillerai avec nos partenaires en vue d’un sommet à Paris avant la prochaine COP." a annoncé Emmanuel Macron sur Twitter.

Le président a aussi écrit "Plus de solidarité ! Plus d’ambition ! C'est ainsi qu'il faut agir pour baisser toutes nos émissions de CO2. Tous les pays doivent s'engager clairement sur la sortie du charbon. Nous accompagnons ceux des pays émergents qui montrent la voie comme l'Afrique du Sud et l’Indonésie".

Ce projet arrive après la fin de la COP27 qui s'est déroulée à Charm el-Cheikh, en Egypte,avec un bilan mitigé