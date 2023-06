Après dix jours à l'hôpital, le pape François, «toujours en vie», rentre au Vatican

«Toujours en vie», a-t-il répondu à une journaliste lui demandant comment il se sentait.

Après un séjour de dix jours consécutif à une opération de l'abdomen, le pape François, 86 ans, a quitté ce vendredi 16 juin au matin l'hôpital Gemelli de Rome pour rentrer au Vatican, où sa santé devrait être encore plus observée avant un été très chargé.

«Toujours en vie», a-t-il répondu à une journaliste lui demandant comment il se sentait. Dans un grand bain de foule, il s'est livré à quelques saluts et remerciements avant de regagner sa Fiat 500 blanche, entouré par un imposant dispositif de sécurité.

Problèmes de hanche, douleurs au genou, opérations, infection respiratoire : le jésuite argentin connaît des problèmes médicaux récurrents depuis son élection en 2013. Jorge Bergoglio a subi le 7 juin une opération de trois heures sous anesthésie générale afin de résorber des «adhérences» douloureuses sur sa paroi abdominale, conséquences de son opération du côlon en juillet 2021 qui avait déjà entraîné une hospitalisation de dix jours.

Tout au long de sa convalescence, le Vatican a publié des bulletins de santé quotidiens se voulant rassurants, mentionnant une «évolution régulière», un bon tableau clinique et des «analyses de sang normales». Outre le repos, le pape a également repris le travail depuis sa chambre située au 10e étage du Gemelli, connu comme «l'hôpital des papes», dans la même chambre que celle utilisée à de nombreuses reprises par Jean Paul II. Ses audiences ont été annulées jusqu'au 18 juin. Jeudi, il s'est rendu dans le service d'oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile au chevet de jeunes patients, dont certains lui avaient adressé des lettres, dessins et messages de prompt rétablissement.