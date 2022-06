Germain Gaiffe dans une vidéo postée sur son compte YouTube en décembre 2021 - Capture d'écran YouTube

Il s’appelle Germain Gaiffe et a été condamné pour le meurtre d’André Dursus en 2003. Après un mariage avec un tueur en série et une condamnation pour outrage envers Rachida Dati, il explique être « le plus légitime pour à être le représentant du peuple ».

Il a passé 24 ans derrière les barreaux pour un meurtre sordide commis en 1997. Germain Gaiffe est aujourd’hui candidat pour devenir le futur député de la 2ème circonscription du Vaucluse lors des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Il affrontera notamment Stanislas Rigault, porte-parole du parti Reconquête, suppléé par Marion Maréchal.

« Les gens ont le droit de m’en vouloir. Ils ont le droit de ne pas comprendre. Mais personne d’autre que moi n’est plus légitime à être le représentant du peuple car moi, j’ai pris 30 ans au nom du peuple. Donc, aujourd’hui, quand on m’incrimine, je m’en fous et en fait, ce casier judiciaire me permet justement d’être libre de dénoncer le système. Si j’arrive à l’Assemblée je vais montrer ce qu’il se passe vraiment et ça dérange », explique-t-il auprès de nos confrères de La Provence.

La tragique histoire du « dépeceur de Montauban » commence en 1997. Le père de Germain Gaiffe, Louis, était en conflit avec un certain André Dursus. Il demande alors à son fils et à un certain Bernard Castelli d’aller demander des comptes à la victime. Les jambes d'André Dursus seront finalement retrouvées en janvier 1998 dans la Garonne, et son tronc un an plus tard dans la rivière Tarn.

En prison, le « dépeceur » continue à faire parler de lui. En 2009, avec un tueur en série italien du nom d’Aldredo Stranieri, ils réalisent de manière officielle une déclaration de paternité auprès de la mairie du XVIe arrondissement de Paris. Ils assurent qu'ils sont les pères de Zohra, la fille de Rachida Dati, à l'époque garde des Sceaux. Les deux prisonniers affirment avoir partagé « un moment d’intimité » avec l’ancienne ministre de la Justice lors de sa venue dans un établissement pénitentiaire, la maison centrale de Poissy. Rachida Dati avait alors fait condamner les deux détenus à quatre mois de prison pour outrage.

Les deux détenus, qui se sont visiblement rapprochés suite à cette initiative, décident de se marier en 2013. Comme témoins, ils ont choisi des personnalités bien connues : Dieudonné M'Bala M’Bala, le célèbre polémiste, ainsi que le terroriste Carlos. En amont de la cérémonie, Dieudonné s'était affiché en robe de mariée devant la maison centrale de Poissy, réalisant son geste antisémite de la « quenelle ».

La candidature de Germain Gaiffe est soutenue par le Conseil national de libération, Peuple souverain et le Parti des Quidams. Germain Gaiffe entend notamment, s'il est élu, « empêcher tout candidat ayant un casier judiciaire de se présenter à une élection ». Il ajoute également qu’il sera « le premier à être destitué de mon mandat ».