Apple livre de précieux conseils pour bien recharger son iPhone

Il existe quelques « règles » pour bien recharger son smartphone et donc prolonger sa durée de vie.

© MARC ASENSIO / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Chargeurs sans fil, charge rapide … Suite à l’arrivée de nouvelles technologies dans le domaine des batteries, la recharge de son téléphone n’a jamais été aussi compliquée. Pour aider les utilisateurs d’iPhone à mieux s’y retrouver, la marque à la pomme a mis à jour sa page dédiée à ses conseils pour une recharge plus efficace.

Le premier conseil est valable pour tous les produits électroniques, surtout lorsqu’ils possèdent une batterie au lithium, comme l’iPhone. Lorsque vous achetez un chargeur ou un adaptateur, il faut veiller à ce que la marque CE (qui veut dire Conformité européenne) soit bien être présente. Le marquage indique que le produit ou l'appareil proposé est conforme à tous les règlements communautaires européens, réduisant le risque d’incendie ou de choc électrique.

Lors d’une recharge sans fil, Apple préconise de privilégier les coques avec un aimant supplémentaire à l'arrière (un rond avec une barre en bas de celui-ci). Cela permettra de mieux accrocher le galet et d'optimiser la charge sans perte. Toujours lors d’une recharge sans fil, le constructeur conseille d’utiliser une coque en silicone ou en plastique, ou simplement de l'enlever lorsque c'est possible. Les coques métalliques peuvent faire surchauffer votre smartphone et endommager la batterie.

Apple conseille aussi de régulièrement vérifier et nettoyer les accessoires qui vous permettent de recharger votre appareil. En effet, de petites peluches peuvent se loger dans le port USB-C ou Lightning. Il convient de les enlever en faisant attention à ne pas endommager les connecteurs (par exemple avec un cure-dent).

Pour éviter un risque de surchauffe, il faut éviter de placer votre smartphone sous votre oreiller ou sur votre lit : la dissipation de la chaleur n'est pas bonne sur un tissu, ce qui peut occasionner des dégâts plus ou moins importants sur la durée pour la batterie. Posez plutôt votre téléphone sur une table de chevet ou toute surface dure. De manière générale, la température ambiante ne doit idéalement pas dépasser les 32 degrés.

Enfin, si vous n’utilisez plus votre appareil de manière régulière, il faut penser à le recharger au moins une fois tous les six mois. Cela aidera à éviter le gonflement de la batterie.