Apple a franchi la barre des 3.000 millards de dollars en Bourse

Siège social d'Apple

Lundi 3 janvier, Apple est devenue la première entreprise américaine à atteindre la barre symbolique des 3 000 milliards de dollars (2 655 milliards d’euros) de capitalisation boursière note l'Opinion

Lors de la première séance de 2022, le titre a atteint un record de 182,88 dollars à la mi-journée plaçant la valeur marchande d’Apple juste au-dessus de 3 000 milliards de dollars.

Microsoft est l’entreprise qui suit de plus près Apple avec une capitalisation boursière d’un peu plus de 2 500 milliards de dollars, tandis qu’Alphabet, maison mère de Google, et Amazon restent pour l’instant sous la barre des 2 000 milliards de dollars en Bourse précise l'Opinion.

Par contre, en matière de salaire moyen, Facebook l'emporte sur Apple notent les Echos : Selon les dernières données publiées par le gendarme boursier américain, le salaire annuel médian chez Meta dépassait 262.000 dollars en 2020 - plus de quatre fois et demi son équivalent chez Apple (58.000 dollars).