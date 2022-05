Rachida Dati

Presque deux mois après sa débâcle à l’élection présidentielle, Anne Hidalgo retourne dans l’arène politique parisienne, alors que le Conseil de Paris se réunit pour la première fois depuis l’élection présidentielle, ce mardi 31 mai.

Dans une interview au Parisien, Rachida Dati ne ménage pas ses critiques contre la maire de Paris : "Quand on fait moins de 2 % à l’élection présidentielle et que l’on est à ce point-là désavouée par les électeurs nationaux, par les Parisiens et par ses alliés au Conseil de Paris, on n’a plus de légitimité et plus d’autorité pour diriger Paris. D’ailleurs, sa succession est déjà ouverte dans les couloirs de l’Hôtel de Ville, parmi ses alliés qui souhaitent au plus vite être dissociés de l’image et du bilan désastreux qu’Anne Hidalgo incarne !"

Rachida Dati critique vertement l'état des finances parisienne et le niveau d'endettement : "Nous réclamons depuis des mois le rapport sur la réforme de la fiscalité parisienne, que Mme Hidalgo garde secrètement, car il préconise la création de nouveaux impôts et l’augmentation de la taxation des services municipaux. Vu le montant des recettes et celui de la dette, cette augmentation est un scandale au regard de l’état de Paris et de la dégradation de la qualité de vie des Parisiens".