Anne Hidalgo donne rendez-vous pour une « grande baignade collective » dans la Seine avant les JO

La maire de Paris Anne Hidalgo lors de l'ouverture de l'édition 2022 de Paris Plage, le 9 juillet 2022

Anne Hidalgo a annoncé qu’elle participera « avec bonheur » à une « grande baignade collective » dans la Seine avant les Jeux olympiques d’été, rapporte BFMTV.

La maire de Paris, qui donne « rendez-vous » à tout le monde en juillet 2024 pour cette baignade, affirme aussi que « d’ici 2025, la Seine ouvrira à la baignade et trois bassins seront créés ». Le 9 juillet dernier, Anne Hidalgo avait déjà dévoilé l’emplacement de ces bassins, aménagés et sécurisés : au port de Bercy (XIIe arrondissement), face à la BNF ; au bras Marie (IVe), face à l’île Saint-Louis, côté rive droite ; et au bras de Grenelle (XVe), au niveau du port de Grenelle, face à l’île aux Cygnes.

« Les plans d’eau surveillés seront délimités par des bouées et un ponton pour y accéder, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais », avait précisé Anne Hidalgo. « Ces bras de la Seine seront nagés au lieu d’être navigués. Et tout cela avec très peu d’investissement », promet la mairie.