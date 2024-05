Ali Khamenei félicite les étudiants américains qui ont lancé un mouvement pro-Palestine

Le guide suprême iranien Ali Khamenei estime que les jeunes Américains qui ont bloqué des campus en exigeant la coupure de tout lien avec Israël se trouvaient « du bon côté de l’histoire ».

L'ayatollah Ali Khamenei a félicité jeudi dans une lettre ouverte des étudiants américains ayant lancé un mouvement propalestinien sur plusieurs campus aux États-Unis, affirmant qu'ils avaient choisi le « bon côté de l’histoire ». Cette vague de soutien aux Palestiniens a gagné nombre d'établissements, de la Californie à la Nouvelle-Angleterre (nord-est) en passant par le sud du pays, note Le Figaro. Les étudiants dénoncent le soutien militaire des États-Unis à leur allié israélien et réclament à leur université de couper toute relation avec des entreprises en lien avec Israël.

« Chers jeunes étudiants aux États-Unis! Ceci est notre message de sympathie et de solidarité avec vous. Vous vous trouvez désormais du bon côté de l’histoire », a écrit Ali Khamenei dans une lettre signée samedi mais publiée jeudi sur son site. « Vous avez entamé une lutte honorable sous la pression brutale de votre gouvernement qui défend ouvertement le régime sioniste (Israël) usurpateur et impitoyable », a ajouté l'ayatollah. Le mouvement sur les campus américains s'est ensuite propagé dans multiples pays notamment en Europe, dans plusieurs hautes écoles françaises, allemandes et suisses.