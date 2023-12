Alexeï Navalny se trouve dans une colonie pénitentiaire dans l’Arctique russe, annonce sa porte-parole

Alexeï Navalny à Moscou, le 2 février 2021

L’opposant russe Alexeï Navalny, bête noire de Vladimir Poutine, se trouve dans une colonie pénitentiaire dans l’Arctique russe, plus précisément dans la commune de Kharp, annonce sa porte-parole. C’est l’une des plus sévères colonies pénitentiaires russes, située dans l’Arctique. « Il est dans la colonie pénitentiaire numéro 3 de la localité de Kharp », a ainsi affirmé ce lundi 25 décembre sa porte-parole Kira Iarmych sur X (ex-Twitter). Elle précise que l’opposant « va bien » et que son avocat lui a rendu visite lundi.

Les proches d’Alexeï Navalny n’avaient plus de nouvelles depuis près de trois semaines, suscitant des craintes quant à l’état de santé de l’ennemi numéro un de Vladimir Poutine. Jusqu’à début décembre, l’opposant russe était détenu dans la région de Vladimir, mais il devait être transféré pour une nouvelle peine de 19 ans de prison pour « extrémisme », prononcée en août. Une peine qui devait être purgée dans une colonie pénitentiaire à « régime spécial », selon le jugement.

Kharp, petite localité d’environ 5 000 habitants, est située en Iamalo-Nénétsie, région reculée du Nord de la Russie qui se trouve au-delà du cercle polaire arctique. Selon l’un des proches collaborateurs de Navalny, Ivan Jdanov, il s’agit de « l’une des colonies les plus septentrionales et les plus éloignées » de Russie.

Capture d'écran Google Maps