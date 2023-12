Alex Batty : six ans après sa disparition, l'adolescent va être rapatrié en Angleterre cet après-midi

Un gendarme (image d'illustration)

Enlevé en 2017 par sa mère et son grand-père, il vivait depuis dans une « communauté spirituelle » itinérante. Dans quelques heures, il sera en route pour l’Angleterre, ou il retrouvera sa grand-mère, sa tutrice légale, qu'il n'a pas vue depuis plus de six ans.

En début de semaine, Alex Batty, un Britannique porté disparu en septembre 2017 à l'âge de 11 ans, a été retrouvé dans le sud-ouest de la France. C'est un chauffeur-livreur qui l'a aperçu sur le bord d'une route en pleine nuit.

L’enfant, qui passait ses des vacances à Marbella, dans le sud de l'Espagne, avec sa mère et son grand-père, a raconté que « sa mère l'avait enlevé ». Depuis, il aurait vécu au sein d'une « communauté spirituelle » itinérante.