Air France : préavis de grève couvrant les fêtes de fin d'année

Le Syndicat des navigants du groupe Air France (SNGAF). et l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC), ont déposé un préavis de grève qui court du 22 décembre au 2 janvier 2023.

Selon Le Monde, "les deux syndicats n’ont pas digéré qu’un accord collectif régissant les conditions de travail des hôtesses et stewards soit arrivé à échéance le 31 octobre sans avoir été reconduit. Face à cette carence, la direction a rédigé une « note unilatérale » qui détermine, pour une durée indéterminée, les conditions de travail et de rémunération des personnels navigants commerciaux (PNC)."

Afin de rassurer les PNC, Ben Smith et Anne Rigail, respectivement directeur général d’Air France-KLM et directrice générale d’Air France, ont pris, par courrier, l’engagement de ne rien changer avant qu’un nouvel accord collectif soit conclu. Toutefois, la suspicion demeure. « Cet engagement n’a aucune valeur légale », contestent le SNGAF et l’UNAC.

A quelques jours du démarrage du conflit, la direction dit rester sereine, affirmant qu’« Air France ne prévoit pas d’annulations de vols ».