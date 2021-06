Agen : un ancien artificier de la Légion qui menaçait de faire exploser son immeuble a été interpellé par le RAID

Des membres de l'unité tactique de la police nationale française, RAID, montent la garde alors qu'ils assistent à une cérémonie d'hommage à Stéphanie Monfermé, le 30 avril 2021.

Dans le centre-ville d’Agen, non loin du palais de justice et de la maison d’arrêt, un ancien artificier de la Légion âgé de 55 ans s’était retranché chez lui ce vendredi 4 juin, selon des informations de Sud-Ouest. Vers 17 heures, les policiers du RAID sont parvenus à le neutraliser. Il s’est rendu de lui-même aux policiers d’élite et a pu être interpellé.

L’homme menaçait de faire exploser son appartement et son immeuble. Il prétendait avoir des bonbonnes de gaz avec lui et aurait fabriqué une bombe artisanale.

La police avait décidé de boucler le quartier. L’immeuble n’était pas relié au réseau du gaz de ville.

Les hommes d’élite du RAID ont entamé des négociations avec l’ancien légionnaire avant de pénétrer dans l’immeuble. L’homme s’est laissé appréhender sans violence. Il n’était pas armé.

Une consommation excessive d’alcool pourrait être la cause de cette menace et de ce dérapage.

Le quinquagénaire est suivi pour des troubles psychiatriques par l’hôpital de la Candélie. L’alerte a été donnée suite à un appel à son infirmière qui assure son suivi thérapeutique. Il n’aurait aucun antécédent judiciaire.

Il a depuis été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.