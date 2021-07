Soldats américains en Afghanistan

Les États-Unis ont quitté l'aérodrome de Bagram en Afghanistan après presque 20 ans de présence en coupant l'électricité et en s'éclipsant dans la nuit sans avertir le nouveau commandant afghan de la base, qui a découvert le départ des Américains plus de deux heures après leur départ, selon des responsables militaires afghans cités par AP via le site PBS.

"Nous avons (entendu) une rumeur selon laquelle les Américains avaient quitté Bagram... et finalement à sept heures du matin, nous avons compris qu'il était confirmé qu'ils avaient déjà quitté Bagram", a déclaré le général Mir Asadullah Kohistani, nouveau commandant de Bagram.

Avant que l'armée afghane ne puisse prendre le contrôle de l'aérodrome situé à environ une heure de route de Kaboul, la capitale afghane, il a été envahi par une petite armée de pillards, qui ont saccagé les lieux.