L'Elysée et Edouard Philippe cherchent à se distancer de l'influent Olivier Duhamel accusé d'inceste

Olivier Duhamel

Emmanuel Macron a dénoncé clairement l'inceste, après la sortie du livre de Camille Kouchner, « Ces témoignages, ces paroles, ces cris, plus personne ne peut les ignorer », a reconnu le chef de l’Etat dans une vidéo publiée samedi 23 janvier. « Le silence construit par les criminels et les lâchetés successives, enfin, explose », a ajouté Emmanuel Macron sans mâcher ses mots.

Les descriptions dans la presse de l’étendue des réseaux d’Olivier Duhamel ont tétanisé aussi bien l’Elysée que l’ancien locataire de Matignon Edouard Philippe selon Le Monde.

"Homme de pouvoir, le constitutionnaliste, naguère proche du Parti socialiste, avait en effet tissé sa toile jusqu’à l’Elysée et Matignon. Avant de fêter la qualification d’Emmanuel Macron pour le second tour de l’élection présidentielle, le 23 avril 2017, à la brasserie La Rotonde, il avait fait passer plusieurs notes au candidat et participé à quelques meetings de campagne".

Puis Dans sa revue, Pouvoirs, Olivier Duhamel a comparé au général de Gaulle et fait la leçon aux médias qui ont le tort de le surnommer « Jupiter »