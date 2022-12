Accoutumance à la présence du RN dans le paysage politique, mais ses idées fortes ne progressent pas

Marine Le Pen

Si le Rassemblement national apparaît plus modéré, notamment auprès des sympathisants de droite, Marine Le Pen reste majoritairement perçue comme un danger pour la démocratie, selon une étude Kantar Public-Epoka pour « Le Monde » et Franceinfo.

La France s’est faite à l’idée d’un Rassemblement national (RN) aux portes du pouvoir, mais ses idées fortes restent très minoritaires. Après une campagne présidentielle durant laquelle Eric Zemmour a imposé des thématiques identitaires tandis que Marine Le Pen tentait de s’afficher comme protectrice des Français, le RN et sa présidente apparaissent comme recentrés et proches de la droite républicaine. Pas de quoi, pour autant, en faire un parti prêt à gouverner dans l’esprit des Français, qui ne veulent pas non plus de ses mesures les plus radicales.

46 % des sondés estiment que le RN représente un danger pour la démocratie en France – une baisse de 12 points depuis l’élection présidentielle de 2017.

Enquête réalisée en face-à-face, du 29 novembre au 6 décembre, sur un échantillon repré­sentatif de 1 014 personnes