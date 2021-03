À partir de lundi, la majeure partie de l'Italie sera confinée

Vendredi 12 mars dernier, le Premier ministre italien a aannoncé que la majeure partie du pays serait confinée à nouveau. Alors que la péninsule avait rouvert bars, restaurants et musées en février, elle fait aujourd'hui face à la troisième vague de l'épidémie de Covid-19.

Lors d'une conférence de presse, Mario Draghi a indiqué que "Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, nous nous retrouvons malheureusement face à une nouvelle vague de contagions" et qu"'Au cours de la dernière semaine, 150 175 nouvelles contaminations ont été enregistrées contre 130 816 la semaine précédente, soit une augmentation de presque 15%.".

La plupart des régions du nord du pays ont vu leur seuil d'alerte de 250 cas pour 100 000 dépassé obligeant les autorités à réagir. Avec plus de 22 000 malades du Covid-19 hospitalisés, les services de santé sont à nouveau sous tension. Ces régions devront alors procéder à la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, ainsi que des bars et des restaurants sauf pour la vente à emporter. Quand aux déplacements ils seront limités aux horaires de travail et pour l'achat de produits de première nécessité ou se rendre chez le médecin.

Les analystes voient ce rebond épidémique comme le résultaat d'une levée d'une partie des mesures sanitaire alors que ses voisins conservaient leurs mesures de restriciton par peur d'une troisième vague. Pour l'épidémiologiste Antoine Flahault, contacté par 20 minutes "L’Italie a voulu trop vite desserrer les mesures, alors que le virus circulait encore très activement. Le pays n’en a jamais réellement fini avec la seconde vague".