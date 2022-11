81 % des mis en cause pour des vols avec violence en Ile-de-France sont identifiés comme étrangers

Police

Selon Interstats, le service statistique du ministère de l’Intérieur, la majorité des indicateurs conjoncturels des crimes et délits enregistrent des hausses en octobre 2022 après des baisses en septembre.

Les hausses les plus nettes sont observées pour les coups et blessures volontaires (+7 %) et les vols avec armes (+6 %). En octobre 2022, les violences sexuelles, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus et les escroqueries se situent à des niveaux bien supérieurs à ceux d’avant le premier confinement de 2020 ; les vols d’accessoires sur véhicules avoisinent leur niveau d’avant crise sanitaire. Sur les trois derniers mois (août à octobre), la majorité des indicateurs sont en baisse par rapport aux trois mois précédents (mai à juillet), tout particulièrement les vols avec armes et les vols violents sans arme (-16 %). Les homicides des trois derniers mois sont quasiment stables par rapport aux trois mois précédents.

Par ailleurs, Le Parisien souligne qu'Interstats a publié une étude portant sur les vols et violences enregistrés dans les réseaux de transports en commun en 2021. Il est indiqué qu’en Île-de-France, 93 % des mis en cause pour des vols sans violence dans les transports en commun francilien, et 81 % de ceux pour des vols avec violence sur ce réseau, sont identifiés comme étrangers.

Le document évoque des « mis en cause », ce qui apporte une premiere nuance à ces chiffres bruts. « Une personne mise en cause n’est pas forcément coupable » souligne le document. Deux autres précisions sont à noter : le fonctionnaire qui enregistre la plainte ne peut renseigner qu’une nationalité dans son logiciel. « Certaines personnes notées comme étrangères peuvent aussi disposer de la nationalité française », remarque le ministère. Enfin : « Un individu récidiviste est comptabilisé autant de fois que les forces de l’ordre le mettent en cause. »