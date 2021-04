8 sur 10 usagers des trottinettes en libre-service conduisent sur les trottoirs bien que cela soit interdit

Trottinettes électriques

Les confinements successifs et les périmètres de déplacement limités ont incité les Français à adopter les trottinettes électriques qui ont ainsi de plus en plus la cote pour se déplacer en ville, et effectuer les petits trajets du quotidien constate le Baromètre Axa Prévention.

Mais on constate la généralisation de comportements dangereux :40 % des propriétaires ou usagers des trottinettes en libre-service ne connaissent pas en détail la réglementation pour les EDPM (engins de déplacement personnel motorisés) :

8 sur 10 conduisent sur les trottoirs ;

59 % passent à vive allure à côté de piétons

Ils sont également