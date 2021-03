300.000 tests salivaires proposés cette semaine : le taux de contamination à l'école est de 0,5% selon Jean-Michel Blanquer

Jean-Michel Blanquer

En France, un peu plus de 2 000 classes sont fermées à cause de contaminations selon le ministre de l'Education

Jean-Michel Blanquer a annoncé sur RMC/BFM TV, que près de 300.000 tests salivaires auront été proposés cette semaine aux élèves des écoles primaires, des dépistages acceptés par les parents à 80%, contre 20% des tests naso-pharyngés PCR. Selon lui, le taux de contamination à l'école est de 0,5%. Soit près de 500 contaminations pour 100.000

Les tests sont réalisés "" sur la base du volontariat, quand on fait des tests naso-pharyngés, on a un taux de volontariat de 20 à 30%. Quand on fait les tests-salivaires on a un taux d'acceptation des familles de l'ordre de 80%", a précisé le ministre.

"Les enfants, les adolescents, les jeunes sont notre priorité absolue. Toutes les décisions sont prises à partir de cela. C’est pourquoi nous maintenons les écoles, collèges et lycées ouverts avec de nouvelles adaptations." a ajouté le ministre en estimant que ""On est partis, il y a trois semaines, de zero. Et aujourd'hui on est le pays qui fait le plus de tests salivaires à grande échelle dans un système scolaire. Il y a eu une montée en puissance"