La France décompte de plus en plus de centenaires depuis 30 ans. On en compte 30.022 à l'heure actuelle selon les données de l’Insee, publiées ce mercredi 5 avril ce qui fait de la France le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de centenaires. Ils sont 30 fois plus nombreux qu'en 1976. Suivant les chiffres de 2023, seulement 4.300 sont des hommes. Autre statistique étonnante qui ressort de cette étude, les diplômés atteignent deux fois plus la centaine que les non-diplômés.

Selon les projections de l’Insee, le nombre de centenaires pourrait atteindre les 76 000 en 2040 – soit 2,5 fois plus qu’aujourd’hui – tout en restant une part stable de l'ensemble de la population française globale.