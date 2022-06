3.000 km de côtes supplémentaires en métropole selon un nouveau calcul

Océan

La limite terre-mer des côtes métropolitaines vient d’être recalculée, avec une précision de l’ordre de 5 m, par l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) et le Shom (Service hydrographique et océanographique de la marine) explique Le Figaro.

Ce détourage rigoureux jusqu’au fond des baies, des estuaires et des lagunes fait gagner 3 083 km aux côtes métropolitaines qui passent de 14 576 km à 17 659 km. Le pourtour Manche-Atlantique s’étend maintenant sur plus 11 000 km et le bord méditerranéen sur plus de 6 000 km.

Au passage on note qu'environ 33 000 îles ou îlots de plus de 10 m2 ont été comptabilisés.

La limite terre-mer (LimTM) se définit par la hauteur du niveau de la mer lors des grandes marées de coefficient 120, dans des conditions météorologiques normales, sans vent ni dépression.

Le SHOM explique que "le produit « Limite terre-mer » est une limite qui correspond à la hauteur du niveau de la mer, mesurée ou modélisée, lors des plus hautes mers astronomiques (PHMA), dans le cas d’une marée de coefficient 120 et dans des conditions météorologiques normales (pas de vent du large et pression atmosphérique moyenne de 1013 hPa) ; c’est la "Limite Haute du Rivage".

L'avancement des levés laser topographiques et bathymétriques, notamment au travers du programme national Litto3D®, et les progrès parallèles de la géomatique, ont permis au Shom et à l’IGN de produire une Limite terre-mer de très bonne qualité (incertitude planimétrique moyenne de 5 mètres). Elle est en effet dérivée d’un modèle numérique de terrain haute résolution (MNT HR) intersecté avec la surface des plus hautes mers astronomiques (PHMA), modélisée tout au fond des fleuves et des lagunes.