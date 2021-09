20 mois après le début des restrictions, les voyageurs internationaux vaccinés vont pouvoir entrer aux États-Unis

Voici une bonne nouvelle. Un an et demi après la mise en place des "travel ban" entré en vigueur en mars 2020 pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, les États-Unis annoncent alléger leurs restrictions. La Maison Blanche a annoncé aujourd'hui, lundi 20 septembre qu'ils laisseront entrer début novembre les voaygeurs internationaux entièrement vaccinés. Néanmoins, les voyageurs venant de l'étranger seront toujorus soumis à un test et revetir le fameux masque.

Les frontières américaines étaient fermés à des millions de voyageurs internationaux testés ou non pour cause de pandémie depuis plus de 20 mois ce qui provoquait de nombreux drames familiaux.

