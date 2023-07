14 juillet : 130.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, annonce Gérald Darmanin

130.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce week-end en France pour les 13 et 14 juillet.

Gérald Darmanin s’est exprimé ce mercredi pour préciser les contours du dispositif de sécurité à travers le pays pour les festivités du 14 juillet. Au total, 130.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce week-end en France pour les 13 et 14 juillet. Les bus et les tramways s'arrêteront à 22 heures.

Lors d'un point-presse, Gérald Darmanin a annoncé une interdiction de manifester jusqu'au 15 juillet. Le ministre a affiché une "grande fermeté à l'égard des de ceux qui voudraient gâcher" les festivités.

"Les festivités liées à notre fête nationale sont malheureusement traditionnellement marquées par des faits de violence."

Le ministre de l'Intérieur a précisé également que 150 000 mortiers de feux d'artifice avaient déjà été saisis par les forces de l'ordre. Un décret interdit le transport et l’utilisation de feux d’artifice jusqu’au 15 juillet.

45.000 policiers et gendarmes seront donc mobilisés par soir, dont près de 10.000 en région parisienne. En tout 130.000 membres des forces de l’ordre seront mobilisés sur tout le week-end.

"Tout comme il y a 10 jours, le RAID, le GIGN, la BRI, les hélicoptères, les drones, les véhicules blindés Centaure de la gendarmerie ainsi que les engins lanceurs d'eau seront déployés partout sur le territoire", a indiqué le ministère de l’Intérieur.

34.000 sapeurs-pompiers seront mobilisés en journée et 40.000 de nuit en garde et astreinte pour répondre aux sollicitations en tant que de besoin.