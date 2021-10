Jean Castex

La mesure la plus importante annoncée hier soir. sur le plateau de TF1 par Jean Castex : " 100 euros pour chaque Français gagnant moins du salaire médian, soit 2000 euros par mois.

"Estimant le surcoût de la hausse des prix du carburant à 80 euros par automobiliste sur un an, le Premier ministre estime que ce coup de pouce couvre plus que l'augmentation pour la plupart des foyers concernés. Le versement sera automatique, et ne nécessitera aucune démarche de la part de ses bénéficiaires."

Et le "Bouclier tarifaire" sera prolongé: conçu pour contrer l'augmentation des prix de l'énergie, le bouclier avait été annoncé en septembre dernier, et devait s'arrêter en avril prochain. Jean Castex a annoncé que ce dispositif serait maintenu au moins jusqu'à la fin de 2022.