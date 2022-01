"Nous ne pouvons pas vacciner la planète tous les six mois", déclare un scientifique britannique

AstraZeneca

Un expert de premier plan qui a aidé à créer le vaccin Oxford-AstraZeneca Covid-19 a déclaré mardi qu'il n'était pas possible de donner à tout le monde des vaccins de rappel plusieurs fois par an signale CNN.

« Nous ne pouvons pas vacciner la planète tous les quatre à six mois. Ce n'est pas durable et abordable », a déclaré au Daily Telegraph dans une interview publié mardi, le professeur Andrew Pollard, directeur du Vaccine Group Oxford et chef du Comité du Royaume-Uni sur la vaccination.

Pollard a également souligné la "nécessité de cibler les personnes vulnérables" à l'avenir, plutôt que d'administrer des doses à toute personne âgée de 12 ans et plus. Il faut plus de données pour déterminer "si, quand et à quelle fréquence les personnes vulnérables auront besoin de doses supplémentaires", a-t-il ajouté.

"Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, moins de 10% des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu leur première dose, donc l'idée de quatrième doses régulières dans le monde n'est tout simplement pas sensée."