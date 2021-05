Olivier Faure

"La déclaration d’Olivier Faure, mercredi 19 mai lors de la manifestation des forces de l’ordre devant l’Assemblée nationale, sur le « droit de regard » qu’il faudrait accorder aux policiers quant au suivi des peines judiciaires, a provoqué un tollé. Des « insoumis » aux écologistes, les condamnations ont été unanimes à gauche. Même à l’intérieur du Parti socialiste (PS) le malaise est palpable" souligne Le Monde.

"La proposition avait été pourtant préparée en vue de la manifestation des policiers. Une visioconférence s’est tenue le 18 mai en présence des représentants des syndicats des forces de l’ordre, durant laquelle le patron du PS avait testé cette mesure mise au point avec David Habib, secrétaire national à la sécurité" précise Le Monde.

"Cette prise de position, aussi peu réfléchie et mûrie soit-elle, donne surtout l’impression d’un PS qui cherche à s’aligner sur l’agenda politique de la droite et de l’extrême droite. « Tout cela ressemble à du bricolage, et c’est désastreux pour le PS, qui ne gagne rien en crédibilité politique. Dans ce climat très sécuritaire, il avait pourtant l’occasion d’affirmer une autre voix », remarque le politologue Rémi Lefebvre" cité par Le Monde.