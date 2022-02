"Des orateurs, il y en a plein dans la campagne. Moi je suis une faiseuse" précise Valérie Pécresse

Xavier Bertrand - Valérie Pécresse

A ceux qui critiquent le stye de son intervention dimanche, lors de son premier grand meeting au Zénith de Paris, Valérie Pécresse a répondu lundi matin sur RTL

"Je voulais présenter un projet d'alternance. Je l'ai fait" a-t-elle déclaré/

« C'est vrai. Si vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne. Moi je suis une faiseuse, et c’est vrai que je suis plus à l’aise dans le dialogue direct avec les Français, plus à l'aise sur ce plateau avec vous. (…) Le sujet aujourd’hui, c’est qu’est-ce que l’on veut pour la France ? Est-ce que l’on veut des beaux-parleurs ? Ça, on en a eu depuis dix ans et on en aura encore, ou est-ce que l’on veut vraiment quelqu’un qui va faire ? »