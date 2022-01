"C'est brutal, c'est violent" Marine Le Pen réagit au choix de Marion Maréchal de ne pas la soutenir

Marine Le Pen

"Ecoutez, si je vous disais que cela ne me touche pas, personne me croirait. Voilà, j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l’ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie, donc évidemment c’est brutal, c’est violent, c’est difficile pour moi" c'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen sur le plateau de CNews vendredi matin.

Quand on lui demande si elle s'attendait à cette décision, Marine Le Pen répond : "Non on ne s'y attends jamais vraiment. D'abord c'est une incompréhension politique déjà. Elle avait indiqué qu’elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Incontestablement, je suis beaucoup mieux placée aujourd’hui qu’Eric Zemmour puisque je suis donnée au second tour et je crois - compte tenu des sondages – en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc ça c'est déjà incompréhensible. A côté de l'aspect politique, il y a l'aspect personnel.. Bon passons à autre chose."

"Ce n'est pas parce que le peuple français mérite tous les sacrifices, que ces sacrifices ne sont pas douloureux." a ajouté Marine Le Pen

Question : "Est-ce que la politique brûle tout sur son passage ?" Réponse "Je souhaiterai que cela ne soit pas le cas" "Je sais que parfois on peut payer un prix très lourd dans cet engagement politique. Mais je sais pourquoi je le fais. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas confortable personnellement. Mais il y a des choses qui nous dépassent, on se bat pour un idéal.