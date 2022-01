Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon vous allez avoir du sang sur les mains !

Ils sont douze. Douze qui sont prêts à faire le sacrifice de leur vie pour sauver la gauche ! Douze qui couvrent un arc-en-ciel allant de la gauche à l'extrême gauche en passant par les écolos. Un seul d'entre eux est vraiment connu : l'ineffable Pierre Larrouturou que sa bataille, hélas perdue, de la semaine de 32 heures avait en son temps rendu célèbre.



Douze qui font la grève de la faim pour tenter de contraindre le patron des Verts et celui des Insoumis à se plier au verdict de la Primaire Populaire. Ave Yannick, Ave Jean-Luc, morituri te salutant ! A l'heure qu'il est, on ne sait encore si les deux hommes ont levé le pouce ou l'ont baissé.



Leur refus initial de ne pas se plier à la Primaire Populaire contraste avec l'attitude charitable et généreuse de Christiane Taubira et d'Anne Hidalgo. Elles, elles ont accepté. Ces deux femmes ont du coeur contrairement à ces barbares innommables de Jadot et Mélenchon...



Comme il semble qu'ils resteront sourds à cet appel de détresse, nous en appelons aux Pouvoirs Publics. Ils ne peuvent pas, ne doivent pas, laisser mourir ces douze courageux militants. D'urgence il convient de les placer sous alimentation artificielle.



Puis leur apporter des sandwichs. Compte tenu des multiples sensibilités des gladiateurs susnommés, on veillera à ce que le jambon soit proscrit. Et même mieux, que les sandwichs soient tous vegan. Vous trouvez ça grotesque ? Ça l'est !



Ps : Très ému par cette pathétique démarche, j'ai oublié deux noms. Ceux de Fabien Roussel et d'Arnaud Montebourg. Eux aussi refusent la Primaire Populaire. Honte à ces brutes !