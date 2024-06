Y aura-t-il une alliance Meloni - Le Pen ? L’avenir politique de l’Europe dépend probablement de la réponse

Atlantico : Y aura-t-il une alliance entre Giorgia Meloni et Marine Le Pen à l’occasion des européennes ? Le RN cherche-t-il à quitter son groupe ID qui le marginalise ? Marine Le Pen a-t-elle adopté une autre stratégie et un nouveau dialogue avec la dirigeante politique italienne ? Par rapport à Marine Le Pen, Jordan Bardella n'est-il pas plus proche de Giorgia Meloni ?

Jean-Yves Camus : Une telle alliance implique la fusion en un groupe unique des actuels groupes Identité et Démocratie (Le Pen) et Conservateurs et Réformistes Européens ( Meloni). Il en est question pratiquement depuis 2019, de nombreuses réunions ont montré qu’il existe des discussions, étendues aux députés hongrois du FIDESZ qui siègent désormais comme non-inscrits, mais rien n’a abouti à ce jour. Même si Viktor Orban exhorte les deux dirigeantes italienne et française à aboutir, il existe des obstacles dont le moindre n’est pas l’attitude de Madame Meloni à l’égard de l’actuelle présidente de la Commission européenne. Si la cheffe du gouvernement italien persiste à accepter de soutenir Madame Von der Leyen dans sa quête d’un second mandat, il est très peu probable que Marine Le Pen accepte. C’est une question de clarté politique : MLP désigne VDL comme représentant tout ce dont elle souhaite la disparition. Ce n’est pas pour lui offrir ensuite un second bail ! Admettons pourtant que le RN souhaite sortir du groupe ID, malgré les bons scores probables des autrichiens du FPO et des flamands du Vlaams Belang, malgré la clarification opérée vis-à-vis de l’AfD. Pour aller où ? Dans le groupe ECR avec les espagnols de Vox qui sont tout sauf rassurants ? Pour y siéger à côte des élus Reconquête et des polonais du PiS et les lettons d’Alliance nationale avec lesquels la question russe est un contentieux majeur ? Tout cela est bien incertain. La seule chose qui comptera au soir du 9 juin, c’est le rapport de forces entre le PPE et la somme des sièges conquis par ID et ECR. Quant à Jordan Bardella, est-il plus proche de Meloni que Marine Le Pen, cela n’est pas certain. Fratelli d’Italia et tous ses dirigeants passés par le MSI ont une culture très spécifique, assez difficile à saisir pour les français.

Paul-François Paoli : Il semble en effet que Jordan Bardella soit moins éloigné de la dirigeante italienne que Marine Le Pen qui est culturellement étrangère au mélonisme. La dirigeante italienne est en effet, sur certains sujets sociétaux, aux antipodes de Marine Le Pen. Celle ci n'a rien à dire sur la grande rupture anthropologique que nous sommes en train de vivre: banalisation du droit au suicide assisté, PMA pour tous et mariage homosexuel. Meloni est étrangère à ce schéma sociétal. Elle reste ancrée dans l'identité catholique et il est certain qu'elle sera totalement opposée à la GPA Cela constitue un fossé entre ces deux leaders, car Marine Le Pen, contrairement à Meloni, est une enfant de la génération 68. Par ailleurs on ne sait plus très bien où elle se situe concernant la question russe tandis que Meloni est clairement pro ukrainienne. Pour comprendre l'évolution de Marine le Pen il faut admettre qu'elle s'est ralliée sans le dire à une forme de chiraquisme qui rassure les Français, elle a complètement rompu avec le logiciel paternel. Le qualificatif d'extrême droite ne lui correspond absolument pas, il est purement conventionnel et même malhonnête. C'est un peu comme si on qualifiait Fabien Roussel de Bolchevik, cela n'a plus de sens. Marine Le Pen est-elle de droite? Ce n'est pas certain du tout. Elle est partisane de l'Etat providence et n'a rien à redire concernant les statuts très avantageux de la Fonction publique alors que Meloni, comme Marion Maréchal, est libérale sur le plan économique.En somme, excepté sur la question sécuritaire et sur les excès de l'immigration, ce qui n'est évidemment pas rien, on ne voit pas très bien quel pourrait être le trait d'union entre ces deux personnalités surtout quand on constate le tournant européiste de Meloni.