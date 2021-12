West-Side Story : une histoire intacte pour des thèmes conservés mais approfondis

-Quand Steven Spielberg découvre la comédie musicale West Side Story, il n’a que onze ans. Mais le petit garçon qu’il est encore, est subjugué, par la force sauvage de son histoire et la beauté ahurissante de sa musique. Quand, cinq ans plus tard, le film qu’en tire Robert Wise sort, il va le voir des dizaines de fois. Devenu cinéaste, il va rêver pendant des années de réaliser une comédie musicale. Mais il ne trouve pas de scénario, jusqu’au jour où il réalise qu’en réalité, il en a un « sous la main » ! Comme iI ne s’agit évidemment pas, pour lui, de se lancer dans un remake du film mythique de Robert Wise, il décide de repartir de la comédie musicale de Broadway en ré-examinant les rapports de force entre les deux bandes rivales. Pas question de les moderniser, mais de les approfondir. Pour ce travail, il fait appel à Tony Kushner, Prix Pulitzer et auteur, notamment, du cultissime Angels in America. Deux ans plus tard, naît le scénario de son futur film : l’histoire est intacte, les thèmes (la délinquance, l’immigration, les quartiers pauvres…), conservés, mais tout est approfondi, complexifié.

-Pour les chorégraphies, le cinéaste va procéder de la même façon. Comme il est inenvisageable pour lui de « balayer » les ballets originels du génial Robbins, il demande à Justin Peck, 34 ans, conseiller artistique du New York City Ballet de les « lifter » pour qu’ils s’adaptent au nouveau scénario. Ce dernier accomplit un travail minutieux. S’il crée de nouveaux numéros et en déplace d’autres (America, par exemple,se déroule désormais dans la rue et non plus sur le toit d’un immeuble), il n’oublie jamais d’en référer à la « patte » et à l’esprit Robbins. Le résultat est sensationnel.

-Réarrangée et réorchestrée par le compositeur David Newman, la musique de Bernstein « sonne » encore mieux. Quant aux chansons, elles ont été retravaillées par l’orchestre philharmonique de New York sous la direction de Gustavo Dudamel, sous le regard bienveillant de leur parolier, le génial Stephen Sondheim, toujours vivant à cette époque.

-Pour donner un maximum de réalisme à ce « conte dramatique » et pour qu’il soit plus « street que théâtre », Spielberg l’a tourné autant qu’il lui était possible en décors naturels… Réalisé à 70% en extérieur, son film est visuellement époustouflant, magnifié encore par la photo de cet immense chef opérateur qu’est Janusz Kumiński.

-Le casting est évidemment à la hauteur de l’ambition du projet. Dans son souci de réalisme et d’authenticité, le cinéaste a voulu des artistes sachant danser, jouer et chanter. Menées dans toute l’Amérique (Sud et Nord), les auditions ont duré un an. Mais le résultat est là : tous les interprètes crèvent l’écran. Mention spéciale à Rachel Zegler (dont c’est la première apparition au cinéma) et à Ansel Elgort (physique de jeune premier, voix de velours, jeu particulièrement bouleversant) qui, dans les rôles respectifs de Maria et de Tony, arrivent à surpasser les performances de Nathalie Wood et de George Brenner; coup de chapeau également à Mike Faist aussi, qui incarne un Riff d’une présence extraordinaire (un Oscar du second rôle en vue ?). Et puis quel plaisir de retrouver Rita Moreno, déjà présente dans le film de 1961 où elle jouait Anita. Spielberg a eu l’idée de lui confier un nouveau personnage, Valentina, qui se substitue à celui de Doc, qui, dans le film de Wise, était le patron du coffee shop où travaille Tony.